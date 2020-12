Elezioni amministrative 2021, Confcommercio Caserta anticipa tutti e lancia un appello ai futuri candidati. «Il commercio è l’anima delle città e gli esercenti rappresentano una fetta consistente della popolazione – fa notare il presidente provinciale di Confcommercio Caserta, Lucio Sindaco – ciò significa che gli enti locali non possono non tenere in debita considerazione le esigenze e le proposte che arrivano dalla categoria. Siamo disponibili al dialogo e al confronto con tutti, a prescindere dal colore politico e dal partito di appartenenza, ma a condizione che i candidati dicano chiaramente cosa hanno intenzione di fare per il territorio e soprattutto per il commercio, illustrino il loro programma in tal senso e siano pronti a recepire le istanze avanzate dalle piccole e medie imprese. Dal canto nostro, stiamo predisponendo un questionario che già nelle prossime settimane verrà somministrato ai singoli commercianti per conoscere i disagi e le difficoltà riscontrate nello svolgimento quotidiano delle attività, acquisire pareri e suggerimenti, valutare le priorità e farci portavoce delle loro richieste. Dall’analisi e dall’esame delle risposte acquisite prenderà corpo un vero e proprio decalogo che Confcommercio sottoporrà a tutti i candidati alle prossime amministrative. Una sorta di vademecum per illustrare ciò che la categoria vorrebbe fosse realizzato sui singoli territori per dare nuovo slancio al commercio, rilanciare l’economia e con essa l’intera città. Tutto ciò – conclude il presidente Sindaco – per migliorare la qualità di vita e le condizioni di lavoro di tanti negozianti. Soprattutto alla luce della drammatica crisi vissuta in questo 2020 e degli ingenti danni provocati dall’emergenza Covid».

