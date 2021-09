A Caserta abbondanza di liste ma ora l'incubo è la scelta disgiunta

La presentazione delle liste ha aperto in maniera ufficiale la campagna elettorale a Caserta. Il giorno dopo l'ufficialità delle candidature l'attenzione è rivolta alla caccia al voto e agli indecisi per convincerli a recarsi a votare il 3 e 4 ottobre. Caserta è un comune con una popolazione superiore a 15.000 abitanti, ciò non significa solo che si apre la possibilità del ballottaggio, qualora uno dei sette candidati alla carica di sindaco,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati