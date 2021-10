Marino: «L'asse Caserta-Napoli con Manfredi è possibile»

Il candidato sindaco del centrosinistra Carlo Marino, ieri mattina, ha incontrato il neo sindaco di Napoli Gaetano Manfredi che è venuto a Caserta per rimarcare il sostegno al ballottaggio a Marino. Un incontro per ribadire l'importanza della collaborazione tra sindaci su temi come le politiche sociali, i beni comuni, il corretto utilizzo dei fondi del Pnrr e la transizione ecologica. «Con Gaetano Manfredi vogliamo continuare - ha affermato...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati