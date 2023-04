A mezzogiorno di ieri è suonato il gong. I giochi sono fatti, le liste per le elezioni comunali che si terranno il 14 e 15 maggio in provincia di Caserta sono state presentate non senza sorprese. Si vota in 5 comuni con più di 15mila abitanti, ovvero Marcianise, Maddaloni, Orta di Atella, San Felice a Cancello e Lusciano. Urne aperte anche a Vitulazio, Alife, Cancello ed Arnone, Caiazzo, Riardo, Sant'Angelo d'Alife, Galluccio, Presenzano, Raviscanina e Letino. Saranno 147.605 gli elettori che dovranno recarsi alle urne, a fronte di una popolazione di poco più di 171mila abitanti. Il Comune più grande chiamato al voto è Marcianise con oltre 38mila residenti, mentre quello con più elettori è Maddaloni con 33.207, seguito proprio da Marcianise con 31849 votanti, secondo i dati forniti dalla Prefettura e riferiti a 45 giorni prima delle elezioni. Tra 15 giorni ci sarà un nuovo aggiornamento con i dati definitivi. Il Municipio più piccolo chiamato ad eleggere il sindaco è Letino con 934 elettori, di cui 303 residenti all'estero e ben 7 candidati a sindaco, di cui 5 in campo con le ormai note "liste militari". Sarà il gentil sesso a fare la parte del leone in queste elezioni: sono, infatti, 75.817 le donne chiamate ad esprimere la propria preferenza, a fronte dei 71.788 maschi.

Saranno 164 le sezioni elettorali allestite nei vari comuni, con Marcianise sul gradino più alto del podio con 35 seggi aperti, uno in meno a Maddaloni. Solo un seggio aperto a Letino. Sono 12.942 gli elettori all'estero, con ben 3.450 a Maddaloni. Ma a spiccare è il dato di Alife, dove sono 2.065 gli iscritti all'anagrafe italiana residenti all'estero (Aire).

APPROFONDIMENTI Elezioni comunali 2023, le liste in provincia di Napoli Elezioni comunali 2023, le liste in provincia di Caserta Elezioni comunali 2023, le liste in provincia di Salerno Elezioni comunali 2023, le liste in provincia di Avellino Elezioni comunali 2023, le liste in provincia di Benevento



Tante sorprese, come detto, alla presentazione delle liste. A Orta di Atella colpo di scena, con l'ex sindaco Vincenzo Gaudino che alle 12 non ha presentato le due liste che aveva preparato. In corsa soltanto Antonino Santillo che appoggiato da sei liste potrebbe essere, secondo le interpretazioni giuridiche avallate anche dalla prefettura, già sindaco. Anche a Caiazzo e Sant'Angelo d'Alife c'è un solo candidato: Stefano Giaquinto e Vincenzo Caporaso senza avversari dovranno raggiungere il quorum per essere eletti, ovvero almeno la metà dei cittadini più uno deve recarsi alle urne.

Passiamo all'esercito di candidati e a snocciolare un po' di numeri. Sono 38 gli aspiranti primo cittadino a contendersi le 15 poltrone più ambite, di questi solamente 6 sono donna (Eugenia Carfora e Antonella Lettieri a San Felice, Lina Tartaglione a Marcianise, Dominga Inviti a Lusciano, Anna Maria Di Puorto a Cancello Arnone e Mariangela Capraro a Galluccio). Per quel che riguarda, invece, i consiglieri comunali si registrano circa 1.430 candidati per 204 posti disponibili. Dei 15 comuni al voto in provincia di Caserta solo Marcianise, Orta di Atella e San Felice sono retti da un commissario prefettizio dopo che i sindaci sono stati sfiduciati. Gli altri 12 primi cittadini sono riusciti a terminare il mandato. Maddaloni e San Felice a Cancello gli unici Comuni che potrebbero andare al ballottaggio.