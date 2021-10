Elezioni, conteggi e contestazioni ecco i consiglieri in bilico

Il giorno dopo lo scrutinio del turno di ballottaggio che ha decretato la vittoria di Carlo Marino, del centrosinistra su Gianpiero Zinzi, del centrodestra, si apre una nuova pagina quella della composizione della giunta comunale.

Sono già in atto i giochi di equilibrio tra i partiti e liste della coalizione vincente in attesa, però, che vi sia la proclamazione degli eletti perché in bilico ci sono ancora due caselle, quella di Enzo Battarra,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati