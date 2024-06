Elezioni Europee 2024, a Castel Volturno ​foto alla scheda elettorale: denunciata una donna

Una donna è stata poi denunciata a Castel Volturno per aver fotografato la scheda appena votata mentre si segnala un episodio di presunta scheda già compilata portata nel seggio da un'elettrice, avvenuto a Casapesenna; nel primo caso è intervenuta la polizia di stato, mentre i carabinieri si sono occupati della vicenda di Casapesenna, dove però è stato accertato che non esisteva nessuna scheda ballerina.

Sono questi per ora gli unici problemi segnalati nel Casertano per le operazioni di voto in corso per le Europee e le Comunali; si vota infatti anche in 31 Comuni, tra cui Aversa, Casal di Principe e Castel Volturno.

A Casal di Principe non si segnalano problemi dopo i due episodi di spari avvenuti venerdì notte in piazza Mercato, a pochi passi dal Comune, e in via Bologna, dove è stata presa di mira la casa di Francesco Sandokan Schiavone, dove abitano attualmente i due figli Emanuele Libero e Ivanhoe; l'ipotesi è che si sia trattato di un avvertimento a Emanuele Libero, da poco uscito di carcere, e che non ha seguito il padre nella scelta di collaborare con la giustizia.