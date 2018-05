I disabili alla conquista del Palazzo: in campo lista di portatori handicap

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 23 Maggio 2018, 08:55 - Ultimo aggiornamento: 23-05-2018 08:55

Hanno trovato le parole mai pronunciate. Anche se a volte non ce la fanno ad andare alle riunioni. Troppo stanchi di terapie e diritti negati. Il corpo può far fatica, ma la loro fame di vita vera è più forte. E se la politica è servizio, loro ne sono gli ambasciatori. Ad Orta di Atella, nel Casertano. Un caso più unico che raro: 13 candidati, tutti con disabilità, alle spalle storie di sofferenza e davanti solo il desiderio di riscatto«Abbiamo voluto dare una scossa a tutta Orta», dice Giovanni Misso, uno dei fondatori della lista «Diversamente Ortesi». Ha 53 anni, un’invalidità del 72 per cento e una moglie con una grave patologia degenerativa: «La vita familiare mi assorbe tanto, tolgo tempo a lei, mi alterno con mia figlia, ma ho deciso di candidarmi anche per loro». Per tutte le volte che hanno dovuto elemosinare l’attenzione delle istituzioni. Per tutte le volte che il diritto è stato scambiato per favore. Hanno anche una pagina facebook e sostengono il candidato sindaco Vincenzo Tosti, uno dei leader del movimento di lotta contro la Terra dei Fuochi. In campo ci sono anche altri quattro aspiranti alla carica di primo cittadino in questo centro-dormitorio, martoriato da abusivismo edilizio (il patrimonio edilizio di quasi mezzo paese è finito sotto sequestro per mancate concessioni) e povertà.