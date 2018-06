Lunedì 11 Giugno 2018, 03:54 - Ultimo aggiornamento: 11-06-2018 03:54

MADDALONI - È Andrea De Filippo il nuovo sindaco di Maddaloni. In vantaggio fin dalle prime operazioni di spoglio, ha rasentato (nei seggi del centro urbano) percentuali utili per vincere al primo turno superiori al 65 per cento. Dietro Bruno Cortese (Alleanza Civica) ha cercato di contenere il distacco.Divisi su tutto, De Filippo, Cortese, Tina Santo (Movimento 5 Stelle), Mario D’Addiego (Progetto Maddaloni), Angelo Campolattano (Pd) e Pasquale Giordano (Maddaloni con Giordano) hanno invece centrato e condiviso la medesima contabilità elettorale. Puntavano su 22 mila votanti. E i maddalonesi hanno risposto con una partecipazione del 64.79 per cento pari 21.848 votanti, un punto percentuale in meno rispetto alle amministrative del 2017.