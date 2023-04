Si preannuncia uno scontro diretto tra due candidati a sindaco alle amministrative nella città più importante di Terra di Lavoro al voto il 14 e 15 maggio. A sfidarsi dovrebbero essere l'odontoiatra e imprenditrice Lina Tartaglione e il medico di base Antonio Trombetta, la prima alla testa di una coalizione progressista e riformista che va dal Partito Democratico a Più Europa, al Movimento 5 Stelle e Italia Viva, il secondo supportato da diverse liste civiche in un mix di centro e di destra.

La novità delle ultime ore sarebbe quella del ritiro del terzo candidato, l'ex primo cittadino Antonello Velardi, designato con largo anticipo dai coordinatori provinciali di Forza Italia e Lega. Ufficialmente non c'è stata ancora alcuna comunicazione o dichiarazione da parte degli interessati, ma può essere indicativo il fatto che probabili candidati nelle liste che avrebbero dovuto appoggiare Velardi sarebbero ora segnalati come presenti in quelle degli altri due candidati a sindaco.

APPROFONDIMENTI Pd Caserta, Camusso apre le porte e lancia la Tartaglione Amministrative, al voto in primavera 15 Comuni del Casertano: partiti tra manovre e veti «FdI porterà Caserta

nell'agenda di governo»



Inoltre, nei giorni scorsi, sembra che a causa del passo indietro di Velardi, i partiti di centrodestra (Fratelli d'Italia aveva annunciato di appoggiare Trombetta) abbiano fatto un tentativo per riunirsi e partecipare alla competizione elettorale con un altro candidato a sindaco. Ipotesi che sarebbe fallita sia per la brevità del tempo rimasto per organizzare la coalizione sia per l'impegno di alcune forze politiche già preso con Trombetta. Quest'ultimo, che non ancora è stato presentato ufficialmente, perché presumibilmente non sarebbero stati ancora definiti lo schieramento e le liste a supporto, negli ultimi tempi è particolarmente attivo su Facebook. Dal suo ultimo messaggio fa trasparire un minimo di perplessità non risparmiando qualche critica: «Sono alle prese con questa esperienza di candidato dice Trombetta - una esperienza avvolgente che ti fa porre mille interrogativi. Il primo è se sono credibile, se riesco a comunicare alle persone la mia volontà di dare una svolta a questa città così disastrata, di cambiare anche le cose che sembrano immutabili, di rompere le tante incrostazioni opache che soffocano anche le energie migliori; e ancora, se riesco a trasmettere entusiasmo ai tanti che mi stanno sostenendo. Non posso nascondere una amara delusione per una certa tipologia umana fatta da doppiogiochisti, da gente che sta lì col naso all'aria per fiutare il vento, per decidere la propria personale convenienza, quando in realtà qui è in gioco il bene comune».

Chi, invece, sta procedendo speditamente nella campagna elettorale è la candidata del centrosinistra Tartaglione. Dopo l'investitura ufficiale di domenica scorsa, ogni giorno sta incontrando le forze politiche e le aggregazioni che la sosterranno, «con l'obiettivo - ha detto - di un confronto sui problemi della città e sulle soluzioni a tali problemi al fine di creare il canovaccio per la stesura del nostro programma elettorale condiviso».

In questi giorni ha incontrato gli iscritti e i simpatizzanti di Più Europa, partito di maggioranza nell'ultima esperienza amministrativa di Velardi e i militanti di Marcianise Terra d'Idee, associazione presente nell'ultimo consiglio comunale con Alessandro Tartaglione. La candidata a sindaco ha visto anche la commissaria provinciale del Pd, la senatrice Susanna Camusso, quest'ultima dopo l'incontro ha tenuto a dire: «Sono felice che sia candidata una donna».

©