Antonino Santillo è il nuovo sindaco di Orta di Atella e anche se il risultato era ormai già scritto dalla presentazione delle liste, essendo l'unico candidato della competizione elettorale e alla guida di una coalizione vasta che non avrebbe reso necessario il raggiungimento del quorum, ha esultato solo ieri.

A chiusura dei seggi, il primo cittadino si è rivolto agli ortesi sottolineando la soddisfazione per il numero alto dei votanti, 9.514 contro 11.122 delle passate elezioni, quando i candidati alla carica di sindaco erano però due. «Abbiamo costruito il nostro consenso nel modo più autentico possibile - ha detto - casa per casa, strada per strada, condominio per condominio, stringendo mani e prediligendo il contatto umano al cosiddetto imbonimento del marketing elettorale». Santillo, senza avversari per il dietro front improvviso dell'ex sindaco Vincenzo Gaudino, che avrebbe dovuto guidare Pd e "Città visibile", amministrerà con una coalizione molto variegata e senza opposizione.

Al suo fianco l'ex sindaco Andrea Villano, ideatore della lista "Orta al centro", la più votata della competizione con il 26.82% dei voti, che oggi vive come rivincita lo straordinario risultato ottenuto dopo lo scioglimento del consiglio comunale da lui guidato per ingerenze della criminalità organizzata nel 2019; Pasquale Ragozzino, promotore della seconda lista più votata, "CorAggio" (22.54%), ritenuta la più vicina all'ex sindaco Angelo Brancaccio; il parlamentare di Fratelli d'Italia Giovanni Russo, con Eduardo Indaco e Luigi Massaro, con la lista "Orta sul serio" (14.56%); Gianfranco Piccirillo, promotore della lista "Orta democratica" (13.50%) e ideatore della cosiddetta "pax sociale" che ha messo insieme pezzi nuovi e vecchi delle amministrazioni ortesi; l'ex candidato sindaco contro Gaudino alle ultime elezioni, Gianfranco Arena, con "Orta viva" (11%); l'ex presidente del consiglio comunale di Villano sindaco, Ferdinando D'Ambrosio, con la lista "Fare democratico per Orta verde" (11.57%).

Il consiglio comunale sarà costituito esclusivamente da esponenti della maggioranza: Filomena Capasso, Pasquale Lamberti, Ciro Palladino e Raffaele Lampano (Orta al centro); Pasquale Pellino, Antonio Russo, Nicola Russo e Anna Cirillo (CorAggio); Giuseppe Pio Massaro e Giovanna Migliore (Orta sul serio); Francesco Lettieri e Annalisa Cinquegrana (Orta democratica); Tiziana Dirasco e Immacolata Liguori (Orta viva); Nicola Margarita e Antonio Sorvillo (Fare democratico per Orta verde).