«Lei è stato condannato, non può votare»: noto avvocato vittima di un'omonimia

«Lei non può votare. Nella lista non esiste il suo nome». Secca la risposta dello scrutatore. L'avvocato si è sentito come un pugno in faccia. Si era recato nella sua sezione elettorale di Aversa per esercitare il diritto al voto - nonostante la pioggia insistente e fastidiosa di domenica scorsa - aveva esibito la scheda ed il documento di identità ma la risposta di quel tipo proprio non se l'aspettava. «Il suo nominativo non risulta nella lista degli aventi diritto - conferma il presidente di seggio - Vada all'ufficio elettorale del Comune per conoscerne le ragioni». Una vicenda al limite del surreale per un noto avvocato di Aversa, il penalista Luigi Monaco, vittima di un errore di persona che lo ha bloccato fino a sera in casa, in attesa che la commissione elettorale decidesse sul suo diritto al voto. Della vicenda si è venuto a capo soltanto dopo diverse ore, ovvero quando si è scoperto che l'avvocato era stato eliminato dalle liste elettorali al posto di un omonimo nato nello stesso anno e nello stesso mese ma il giorno 1, mentre l'avvocato è nato il 12.

Insomma, per qualche inspiegabile motivo, era saltata la seconda cifra del giorno di nascita e l'avvocato si è ritrovato escluso dal voto. Spiegazione che è arrivata dopo una trafila burocratica. Prima una estenuante fila allo sportello comunale: qui l'avvocato viene finalmente ricevuto in ufficio e l'addetto, dopo alcune capillari verifiche, lo invita a raggiungerlo nell'ufficio del dirigente. A questo punto, il professionista apprende «che era stato interdetto al voto a causa di una condanna penale». Da addetto ai lavori il penalista replicava che gli appariva «alquanto strano di essere stato destinatario di una condanna penale e di non essere mai stato messo a conoscenza dall'autorità giudiziaria di un procedimento penale a suo carico». Inizia una ricerca senza successo perché il dirigente comunicava all'avvocato che la schermata del computer non gli consentiva di verificare il tipo di condanna e quando gli sarebbe stata comminata, quindi era necessario consultare l'archivio. A questo punto il penalista ha fatto presente che molto probabilmente c'era stato un caso di omonimia ed ha insistito affinché fossero svolti i necessari accertamenti in quanto, un accertamento postumo al suo diritto al voto, avrebbe comportato serie conseguenze giudiziarie.

«Ovviamente le gambe mi tremavano - spiega l'avvocato Monaco, che ha raccontato la sua vicenda pubblicando un post sul suo profilo social - è raro, ma può succedere, che un cittadino si ritrovi condannato in assenza senza averne notizia alcuna anche se avevo la piena consapevolezza di non aver commesso alcun reato». Successivamente, il dirigente, dopo aver verificato la documentazione cartacea ha accertato che effettivamente si era trattato di un errore ma non era nelle condizioni di comprendere come risolvere il mancato inserimento nella lista elettorale. Situazione che si è sbloccata solo in serata, quando all'avvocato Monaco è stato comunicato che poteva finalmente esercitare il diritto al voto, recandosi nuovamente nella sezione 5 di via Ovidio. «Comunico a tutti gli amici - ha fatto sapere domenica a tarda sera sul suo profilo social - che sono stato finalmente reintegrato e ho esercitato il mio diritto di voto». Una situazione dai contorni kafkiani che ha tenuto con il fiato sospeso parecchi amici e conoscenti del professionista. Molti hanno seguito passo passo l'evolversi della vicenda, pubblicando diversi commenti tra lo stupore e lo scandalo.