CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sabato 14 Settembre 2019, 12:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono sei le liste consegnate ieri presso la sede della Provincia in via Lubich. In corsa 96 candidati per un posto in consiglio provinciale, composto da 16 consiglieri. Le votazioni si svolgeranno il 3 ottobre, dalle 8 alle 20, ma adesso la commissione elettorale presso l'omonimo ufficio della Provincia dovrà esaminare le liste e convalidarle. Ci sono diverse criticità già emerse e tutte riguardanti per il momento le liste del centrosinistra.