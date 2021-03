Ultimo saluto dopo l'incidente aereo Sparanise piange l'imprenditore Sorvillo

SPARANISE Si terranno domani i funerali di Elio Sorvillo. In mattinata, la salma dell'imprenditore sessantottenne, vittima di un tragico incidente in elicottero, verrà riportata nella sua Sparanise. Dopo l'esame autoptico effettuato all'ospedale di medicina legale di Caserta, il corpo dell'uomo verrà riconsegnato alla famiglia. Sorvillo lascia una moglie e tre figli. Dopo l'incidente del 27 febbraio, che era costato la vita anche alla cinquantenne mariglianese Rosa Sapio, Sorvillo era stato operato d'urgenza, presso la struttura ospedaliera di Caserta. Sfortunatamente, le ferite riportate dopo lo schianto avvenuto nei pressi di Bellona, non hanno lasciato scampo all'imprenditore edile sparanisano. L'uomo era molto conosciuto in città, anche grazie alla sua attività trentennale. Da sempre, il sessantottenne coltivava una grande passione per il volo. Domani la comunità potrà salutarlo per l'ultima volta. I funerali si svolgeranno presso la chiesa di San Vitaliano.

Ultimo aggiornamento: 22:38

