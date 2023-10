Emanuele Filiberto lascia il Real Aversa: «Contestazioni inaudite»

Termina l'avventura di Emanuele Filiberto di Savoia alla guida della Real Aversa, la squadra del Casertano iscritta al campionato di calcio di serie D rilevata dalla Casa Reale Holding, società che fa capo al principe, lo scorso 21 aprile.

A far traboccare il vaso quanto accaduto al termine della partita di ieri che ha visto l'Aversa sconfitta in casa dalla Puteolana per 4-1.

«Quanto accaduto oggi allo stadio Papa - si legge in una nota pubblicata sui social nella notte - durante la sfida Aversa-Puteolana è qualcosa di inaudito.

La società ha deciso pertanto di consegnare il titolo di Eccellenza al sindaco che si impegnerà a trovare qualcuno che sia interessato a gestire la squadra, rilevandola gratuitamente. Nel frattempo sarà garantita la gestione ordinaria fino al 30 novembre.