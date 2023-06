Emergenza immigrazione, il convegno del Forum dei giovani di Caserta al salone della Cgil

Immigrazione. Questo il tema che il il Forum dei Giovani del Comune di Caserta vuole affrontare e per farlo ha deciso di organizzare un convegno. Il prossimo 20 giugno, presso il salone della Cgil in via Vivaldi si discterà sulla tematica dello stato di emergenza per la questione dell'immigrazione.

La presidente del Forum Rachele Aurora Marzaioli e le consigliere Elisa Pizzorusso e Raffaella Gerace modereranno l'incontro, accompagnate dai preziosi interventi delle esperte Elena Russo, dirigente reparto immigrazione Cgil, e Laura Marmorale, presidente della Ong Mediterranea.

Grande soddisfazione per i membri del forum, sensibili al tema proposto, e che mirano ad un programma di sensibilizzazione di cittadinanza attiva per la fascia giovanile.