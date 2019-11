Emergenza rifiuti in Campania, sacchetti scagliati addosso al governatore De Luca

La protesta contro la crisi dei rifiuti passa attraverso sacchetti di immondizia scagliati conto il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca.

L'episodio si è verificato questa mattina ad Aversa dove De Luca ha sottoscritto il programma per le città sostenibili. Quando stava per abbandonare la città, sotto i portici della casa comunale, alcuni giovani gli hanno lanciato contro dei sacchetti della spazzatura. Uno di questi lo ha colpito alle spalle, ma nessuna conseguenza per De Luca che è stato subito soccorso dai presenti.

LEGGI ANCHE Emergenza rifiuti a Napoli, strade come discariche. l'Asìa: siamo in affanno

Nessuno si accorto di nulla, l'azione è stata fulminea e i giovani che hanno agito sono riusciti a far perdere le loro tracce. Ad aiutare gli investigatori non ci sarebbero nemmeno telecamere di sicurezza. Sull'episodio indagano gli agenti del locale commissariato della polizia di stato di Aversa. È dallo scorso mese di giugno che la città normanna sta vivendo un emergenza rifiuti di cui non sia ricordo punto causa del mancato passaggio tra la vecchia la nuova ditta che dovrà svolgere il servizio di igiene urbana, cumuli di rifiuti sono presenti in tutte le strade cittadine.

Ultimo aggiornamento: 13:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA