SAN CIPRIANO - Festeggia Emma Cioffo che ha spento ben 105 candeline. Battezzata ormai come la nonnina di tutti, la signora Emma porta con sé una vita dura, fatta di sacrifici e di tante rinunce. Dopo solo un anno di matrimonio, il marito Michele Arrichiello muore in guerra e lei resta da sola con la figlia di soli due mesi, Giulia. Seppure circondata dall'amore dei suoi parenti , si ritrova ad affrontare una situazione certamente non facile. All'età di 13 anni Giulia decide, senza opposizione da parte della mamma Emma, di entrare nella comunità religiosa e diventando una suora, oggi Suor Bonaventura. Ieri è stato un giorno di festa per l'intera comunità . Tantissimi gli auguri e tantissimi anche i fiori arrivati presso la sua abitazione in via Giotto.



