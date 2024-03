Oltre mille studenti divisi in centosettanta squadre di sei elementi ciascuna ed i loro accompagnatori. Sarà una pacifica invasione di talenti quella che la città si prepara ad ospitare in occasione della semifinale dei "Campionati nazionali della cultura e del talento". Mondragone è stata scelta quale sede per la prova riservata alle scuole della macro area Sud Italia. L'evento è in programma per sabato 9 marzo. Le prove, consistenti in 6 test a risposta multipla da 16 quesiti ciascuno e svolti ognuno da un componente della squadra in maniera individuale, si svolgeranno nella sala del teatro Ariston. Sono attese per le semifinali delegazioni da Sicilia, Calabria, Puglia e Campania. Tutte hanno superato la fase eliminatoria svoltasi nel dicembre scorso nei singoli istituti scolastici con i cosiddetti "Giochi di Galileo".

L'appuntamento ed i preparativi in corso per accogliere al meglio studenti e docenti sono stati presentati nel corso di una conferenza stampa nella sala delle conferenze "Mario Pacifico". Tra i presenti, il sindaco Francesco Lavanga, il presidente dei "Campionati nazionali della cultura e del talento" Luigi Di Martino, il responsabile organizzativo dell'evento Serena De Rosis, il consigliere comunale Titti Sciaudone e Umberto Cinque della delegazione locale della Confcommercio di Caserta. Sarà un'autentica festa della cultura, del talento e dell'ospitalità. Soprattutto, sarà una festa per Mondragone che sfrutterà l'occasione per promuovere il proprio patrimonio artistico e archeologico, le tradizioni e le eccellenze enogastronomiche del territorio. Il calendario degli appuntamenti è particolarmente intenso.

La cerimonia di apertura si svolgerà nella suggestiva cornice del palazzo ducale con un concerto dell'orchestra del liceo "Galileo Galilei". Per tutta la giornata sarà possibile effettuare visite guidate al museo archeologico "Biagio Greco", ospitato nello stesso palazzo, allo storico palazzo Tarcagnota, sede della mediateca comunale, al sito archeologico dell'Appia Antica ed alla basilica minore di Santa Maria Incaldana. I visitatori troveranno ad accoglierli, nelle vesti di ciceroni, gli studenti del liceo "Galileo Galilei" e dell'Isis "Nicola Stefanelli".

Sempre per l'occasione, saranno aperte una mostra dedicata alla città di Mondragone da Luca Fastampa sul tema "La fotografia verso la pittura" ed una personale dell'artista Marinella Pompeo. Il corso Umberto, sede del teatro, sarà invece trasformato in una street art, con esibizioni di artisti e talenti locali. Un'osservazione astronomica e attività al simulatore navale degli alunni dall'Isis "Stefanelli" completeranno il programma. La sera infine un aperitivo al tramonto sul lungomare, con degustazione di prodotti tipici locali, concluderà la manifestazione.

«Siamo orgogliosi di ospitare questo evento. È l'occasione per mettere in mostra le nostre bellezze e soprattutto per dimostrare che Mondragone è una città viva ed è una città di cultura. Proprio da essa dobbiamo partire per il rilancio» ha detto il sindaco Lavanga. Il presidente Di Martino ha invece spiegato: «Abbiamo scelto Mondragone perché fin da subito abbiamo percepito l'entusiasmo e la determinazione con cui la città si candidava per questo evento». Serena De Rosis ha sottolineato come il campionato nasca per offrire ai giovani «l'opportunità di aprirsi al talento, alla cultura ma anche al confronto con i coetanei e alla conoscenza delle ricchezze artistiche del nostro territorio». Sciaudone ha poi ribadito come «protagonisti saranno i giovani delle nostre scuole, gli artisti e le associazioni della città che per l'occasione indosserà l'abito della festa». Umberto Cinque di Confcommercio ha offerto la piena disponibilità degli imprenditori locali per accogliere i visitatori.