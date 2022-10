Enzo Gragnaniello, malore sul palco: ricoverato in ospedale nella notte

Notte di paura per Enzo Gragnaniello, il popolare cantautore napoletano colto da malore sul palco in piazza Kennedy a Camigliano, in provincia di Caserta.

67 anni, Gragnaniello stava lasciando il palco quando s'è accasciato. Immediati i soccorsi. Come racconta CasertaNews, l'autore è stato accompagnato all'ospedale civile di Caserta dal 118. Dai primi accertamenti, le sue condizioni fisiche non desterebbero particolari preoccupazioni e sarebbero considerate in migliomento dai medici.