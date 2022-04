Caserta, Guida in Consiglio provinciale al posto di Trovato: la decisione del Tar

Il sindaco di Cesa, in provincia di Caserta, Enzo Guida entra al Consiglio provinciale di Caserta al posto della consigliera Francesca Trovato. È quanto deciso dal Tar Campania (seconda sezione) che ha accolto il ricorso presentato da Guida, assistito dall' avvocato Giuseppe Costanzo, dopo le elezioni provinciali del dicembre scorso.

Ad annunciare l' esito favorevole del ricorso è stato lo stesso Guida, che proprio ieri è risultato positivo al Covid. «In due giorni mi sono toccate due notizie positive - ha ironizzato Guida - la prima è la positività al Coronavirus. La seconda è che oggi il Tar Campania ha accolto il ricorso per le elezioni provinciali dopo che a dicembre ci fu la mia esclusione per alcune schede, prima non assegnate e poi assegnate». Guida aderisce al Pd.