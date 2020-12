Caserta, i contagi restano bassi (139) ma ben 14 morti per Covid nelle ultime 24 ore

CASERTA - Sono 139 i nuovi casi positivi registrati in provincia di Caserta nelle ultime 24 ore e vengono ampiamente "compensati" da 341 guariti. Purtroppo è allarmante il dato dei decessi: 14 persone non ce l'hanno fatta ed hanno cessato di vivere nelle ultime 24 ore. Nel frattempo, dopo i primi 100 vaccinati presso l'ospedale San Sebastiano e Sant'Anna di Caserta, tutto è pronto per continuare la vaccinazione.

Sono 5 i centri vaccinali allestiti dall'Asl in provincia di Caserta, presso gli ospedali di Marcianise, Aversa, Sessa

Aurunca, Maddaloni e Piedimonte Matese.

