Anche Casapesenna ha i suoi eroi: «Sono i cittadini onesti» dice il sindaco di Casapesenna, Marcello De Rosa. Sono loro, gli onesti, che nei fatti hanno contribuito a sotterrare il bunker dove si nascondeva un pericoloso latitante: Michele Zagaria, protagonista di un lungo periodo di sangue e intimidazioni. A ricordare la lotta fra piccoli gesti degli onesti e i grandi risultati della politica - nella sfida alla camorra senza quartiere - c'è l'ulivo piantato sul covo dove si nascondeva il boss.

«La lotta a tutte le mafie è senza colore politico, non è né di destra né di sinistra e deve unire non dividere. Perché nelle divisioni il crimine organizzato si infila». Lo ha detto davanti a un murale che rappresenta un paio di mani alzate e il tricolore sullo sfondo, il sottosegretario al ministero dell'Interno, Nicola Molteni, ieri a Casapesenna per inaugurare il parco della legalità, nato sulle ceneri del nascondiglio del camorrista.

«Questo è un territorio che merita opportunità - ha continuato Molteni - parte da Casapesenna un messaggio, di fronte all'illegalità lo Stato non indietreggia, i territori non chinano il capo, anzi, guardano al futuro». L'inaugurazione del parco della legalità divide in due la storia: da un lato, la narrazione del predominio della camorra su Casapesenna e la successiva parabola discendente del boss. Dall'altra, la valorizzazione dei beni confiscati e anche, però, l'abbattimento dei simboli, come la villa-bunker di Zagaria; la creazione del parchetto di via Mascagni a Casapesenna è un indice di rinascita. Qui, il 7 dicembre del 2011, Michele "capastorta" venne catturato nel suo fortino.

A 12 anni da fatti, il sindaco Marcello De Rosa ha voluto una inaugurazione degna dei suoi cittadini onesti, ieri, accompagnato dalla sua amministrazione e da una delegazione della scuola Media dell'istituto comprensivo di Casapesenna. «Da quel 7 dicembre 2011 sono cambiate tante cose», ha spiegato De Rosa, per due volte primo cittadino. «Dove oggi è piantato un ulivo fu catturato colui che ci ha marchiati». «In questi anni - ha continuato - abbiamo dovuto combattere contro i pregiudizi, non ci siamo fatti intimorire, con la testardaggine di un intero popolo siamo riusciti a recuperare dignità e credibilità. Abbiamo restituito un luogo simbolico alla comunità, alle nuove generazioni, tombando il bunker del boss e ricostruendo, grazie alla sinergia fra i vari attori dello Stato. Non dobbiamo fare nessun passo indietro, dobbiamo debellare il malaffare, qualunque sia il suo nome».

In prima fila, anche don Vittorio Cumerlato: «Vi voglio bene», ha detto ai cittadini. Al tavolo con il sindaco c'era il prefetto di Caserta, Giuseppe Castaldo. In platea, il questore Andrea Grassi, e i comandanti provinciali dei carabinieri, Manuel Scarso, e della Guardia di finanza, Nicola Sportelli. Accanto, il presidente di Anci Campania e sindaco di Casetta, Carlo Marino. Tutti hanno guardato un video sulla cattura del capoclan. Poi, è stato il prefetto Castaldo a raccontare l'iter burocratico lungo e farraginoso che ha lasciato che per 10 anni la villa non fosse riutilizzata. Ed è stato proprio Castaldo a sbloccare l'inghippo: dopo riunioni e mediazioni, il 16 febbraio 2023, partì l'abbattimento della villa di via Mascagni. «Raccogliamo i frutti - ha sottolineato il prefetto - del recupero di un simbolo. È un momento importante perché non è un bene qualsiasi, ma un immobile teatro della cattura di un criminale che ha seminato morte. È un segnale delle istituzioni. Ora dobbiamo continuare a lottare, l'attenzione resta alta».

«Oggi si celebra un giorno importante», ha dichiarato il comandante dei carabinieri Scarso, a margine della cerimonia. «Lo Stato si è riappropriato di spazi che prima erano della camorra - ha continuato - restituendoli ai cittadini. Non dobbiamo credere però che la lotta alla camorra sia terminata. È solo il successo di una battaglia, tutti insieme dobbiamo lavorare per vincere la guerra. Giornate come questa servono per infondere ai cittadini la consapevolezza che la strada della legalità, seppur difficile, è quella che paga».

Soddisfatto il questore Grassi: «Siamo qui per dare un segnale alle coscienze dei cittadini». Uno sforzo nell'abbattimento della villa è stato fortino dai vigili del fuoco: «Abbiamo lavorato tanto» dicono. «Questa è una giornata con un alto valore per tutta l'Italia - ha terminato Molteni - oggi direi con forza che lo Stato vince, per utilizzare una frase nota». Lo Stato ha davvero vinto. Lo scudiero e il cavaliere, il re e il guardiano: alla fine, hanno contribuito tutti per cambiare la narrazione di una storia epica di coraggio dei «cittadini onesti».