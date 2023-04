Ernia a Caserta si esibirà il 31 luglio al Belvedere di San Leucio

Dopo il sold out del concerto al Palapartenope, il cantante Ernia torna in Campania con un nuovo e imperdibile live in esclusiva. Lunedì 31 luglio 2023 si esibirà al Belvedere di San Leucio, a Caserta, per l’ottava edizione del festival Un’Estate da BelvedeRE, diretto da Massimo Vecchione.

I Biglietti per assistere all’unico concerto campano di questa estate, organizzato da Lwr S.r.l. e Chiumma Events, saranno disponibili dal 5 aprile alle 14 sui circuiti ufficiali Ticketone e Go2.

Terminata la trionfale parentesi invernale - decine di migliaia di biglietti venduti, sold out a Milano, Roma e Napoli, riscontri entusiastici da parte di pubblico e critica - Ernia si prepara a tornare sul palco con il «Tutti hanno paura summer tour» che lo porterà in tutta Italia con quindici date da nord a sud, che toccheranno le principali arene all'aperto e i festival più amati.

ERNIA, all'anagrafe Matteo Professione, nasce 29 anni fa e cresce nelle strade della periferia ovest di Milano, dove viene a contatto con le situazioni più diverse e con tutte le sottoculture urbane tipiche dei primi anni '00, l'hip hop in primis. Con i suoi primi due album, Come uccidere un usignolo e 68, riesce in poco tempo a raggiungere un ruolo di primo piano nell'attuale scena musicale italiana, confermandosi un artista di grande rilievo grazie agli ottimi risultati di critica e di pubblico dell'album. Nel 2020 pubblica uno dei lavori discografici più fortunati dell’anno: Gemelli, che fa il pieno di certificazioni. 4 dischi di platino per l'album, mentre per i singoli è arrivato ad accumulare ben 10 ulteriori certificazioni platino (di cui 6 per il singolo Superclassico e 3 per Ferma a guardare) e 5 certificazioni oro. Ma è soprattutto l'apprezzamento della critica ad averlo reso una delle voci più uniche, originali e autorevoli della celeberrima Generazione 2016, quella che ha reinventato il sound del rap italiano portandolo ai vertici di tutte le classifiche.

A due anni di distanza, il 18 novembre 2022, pubblica per Island Records il suo quarto album «Io non ho paura» che lo proietta a buon diritto nell'Olimpo della musica italiana.

L'ispirazione del disco è costituita dalle ansie che la sua generazione si trova ad affrontare quotidianamente. L'ansia per un pianeta morente e una società al collasso, quella per un'instabilità socio-economica galoppante, approfondita nella title track o quella di un mondo in cui il diritto di parola si è trasformato in un'arma a doppio taglio.

Nel solco a cui ci ha abituati fin dagli inizi della sua carriera che ha sempre visto l’alternarsi di più registri stilistici, nell’album troviamo brani puramente rap, excursus narrativi quasi cinematografici e pezzi più pop o introspettivi. Ad accompagnarlo in questo viaggio, pochi ma selezionatissimi featuring: il meglio del pop italiano incarnato da Marco Mengoni, mentori come Gué e Salmo, stelle dell'urban come Geolier, l’artista con cui in parallelo condivide da sempre un percorso artistico Rkomi.

Caratterizzato da uno stile senza tempo, attento alle sonorità più attuali ma con le radici ben salde nell'hip hop dei primi anni '00, Io non ho paura si avvale della produzione artistica di 6IXPM e Junior K, tra i produttori più eclettici e interessanti del momento.

Il concerto di Ernia va ad aggiungersi al cartellone di Un'Estate da BelvedeRE 2023 che ospiterà anche Peppe Iodice (15 giugno), Francesco Cicchella (23 giugno), Edoardo Bennato (29 giugno), Massimiliano Gallo (30 giugno), Jethro Tull (1 luglio), Steve Hackett (10 luglio), Il musical “Forza Venite Gente” (11 luglio), Jimmy Sax & Symphonic Dance Orchestra (25 luglio), Stefano Bollani (5 settembre), Nino D’Angelo (8 settembre). Altri spettacoli saranno annunciati nei prossimi giorni.