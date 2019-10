CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 23 Ottobre 2019, 08:36

Macabro ritrovamento nel Castello Ducale di Sessa Aurunca. Tra calcinacci, vecchi arredi scenici ed impalcature dimenticate, in una scatola di alluminio sono state rinvenute sezioni ossee umane in una delle aree non ancora ultimate dell'immobile risalente al X secolo.La macabra scoperta è avvenuta quasi per caso da uno dei cinque dipendenti della Soprintendenza Archeologica di Caserta a cui è affidata la gestione di alcune aree del Castello. L'antica struttura ospita al pian terreno una sala espositiva dove racchiusi in un unico ambiente, sono esposti una parte dei reperti archeologici provenienti dagli scavi condotti dalla Soprintendenza di Caserta tra il 1999 ed il 2003 nell'area del Teatro Romano di Sessa Aurunca.