Caserta, esercitazione anti-crisi con i volontari della protezione civile

Questa mattina, presso la sede della protezione civile di Caserta, si è svolta una nuova esercitazione formativa finalizzata alla ricerca di un disperso con l'impiego di due squadre operative in contatto con il centro di controllo.

Durante l'esercitazione i volontari del gruppo comunale - sotto la guida del responsabile del modulo «Droni e Radiocomunicazioni» Pasquale Caiazza e la supervisione del coordinatore Francesco Brancaccio - si sono cimentati nell'utilizzo corretto delle radiotrasmittenti sulla frequenza civile del comune di Caserta.

APPROFONDIMENTI L'ESERCITAZIONE Esercitazione della protezione civile a Caserta: attestati per i... LA SICUREZZA Esercitazione della protezione civile allo scalo Maddaloni-Marcianise L'AMBIENTE «Droni e volontari antiroghi sono le sentinelle...

«Nelle situazioni di crisi non è possibile affidarsi alle normali comunicazioni telefoniche ed è per questo motivo che risulta fondamentale specializzare i volontari in radiocomunicazioni - ha dichiarato Brancaccio - Il nostro obiettivo è quello di fare del modulo droni e radiocomunicazioni un fiore all'occhiello dell'intera provincia di Caserta».





Al termine delle operazioni di ricerca del disperso, i volontari della protezione civile hanno aperto una seria e approfondita riflessione sul potenziale dei droni non solo nell'ambito della ricerca e del soccorso, ma anche per il trasporto di sangue, medicinali o per qualsiasi altra evenienza con carattere d'urgenza.