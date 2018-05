CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 3 Maggio 2018, 08:39 - Ultimo aggiornamento: 03-05-2018 08:39

Nella massima segretezza, come impone il diritto canonico, è iniziata l'opera d'indagine da parte del Vaticano su don Michele Barone.L'esorcista abusivo già sospeso dal vescovo di Aversa è oggetto di accertamenti ordinati dalla Santa Sede e affidati ai visitatori apostolici, vale a dire chierici insigniti dell'onorificenza di monsignori inviati ad Aversa e Casapesenna. Il loro compito è quello di condurre le indagini sul caso degli abusi e dei maltrattamenti ai danni di una tredicenne con problemi psichici, ma giudicata da Barone affetta da problemi di possessione demoniaca e per questo sottoposta a violenti riti di esorcismo. Il prete si trova in carcere anche con l'accusa di avere abusato sessualmente di due ventenni e, a giugno, per lui inizierà il processo dinanzi al tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Intanto, però, sono scattati gli accertamenti interni alla Chiesa affidati agli «ispettori vaticani».Non è escluso che, in questa fase, vi sia una supervisione dalla competente Arcidiocesi di Napoli che è metropolia campana, pertanto competente da un punto di vista territoriale. Quelle in corso sono verifiche preliminari al processo canonico che verrà celebrato al cospetto del tribunale ecclesiastico. Tribunale che è presente anche ad Aversa, ma è presieduto - al momento - da un sacerdote che è stato anche alla guida del Tempio di Casapesenna, zona di massima influenza di Barone. Non è escluso che la competenza venga avocata a Napoli, o a Roma, per evitare influenze territoriali. A ogni modo, gli ispettori vaticani potrebbero ascoltare i sacerdoti irlandesi che, dopo aver assistito a un esorcismo di don Barone a Medjugorie, scrissero un'allarmata lettera al vescovo di Aversa. Anche la missiva del cancelliere della Diocesi di Ferns sarà probabilmente acquisita. L'iter canonico è lungo e complesso e, soprattutto, si svolge nella massima segretezza fino all'emissione della sentenza. Chi vìola il vincolo di riservatezza, siano essi giudici, testimoni o imputati, rischia la scomunica.