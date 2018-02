Esorcismi sulla 14enne: lunedì l'interrogatorio di don Michele

Sabato 24 Febbraio 2018, 18:02

Si terrà probabilmente lunedì l'interrogatorio di garanzia del sacerdote del Santuario di Casapesenna ( Caserta) don Michele Barone, finito ieri in carcere su ordine del Gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con l'accusa di violenza sessuale nei confronti di giovani ragazze che avrebbe sottoposto senza autorizzazione della Diocesi a riti esorcistici, spesso con l'ausilio degli stessi familiari della vittima. In manette, ai domiciliari, sono finiti anche i genitori di una ragazza di 13 anni cui sarebbero stati praticati i riti - la sorella denunciò il fatto alla Polizia e alle Iene - e un funzionario della Polizia di Stato, Luigi Schettino, ex dirigente fino a pochi giorni fa del commissariato di Maddaloni, amico di don Michele e ritenuto dagli inquirenti della Procura di Santa Maria Capua Vetere come un «adepto» della «setta» creata dal sacerdote, protagonista del tentativo di coprire le condotte di Barone. Per i tre indagati gli interrogatori di garanzia ci saranno dopo quello del sacerdote. Il giorno dopo le manette, arrivate poche settimane dall'inizio delle indagini, la Procura prosegue intanto nei suoi accertamenti relativi alla vita di don Michele; in particolare si vuole capire se il sacerdote sia stato coperto nella sua attività da qualcuno all'interno della Diocesi. La Procura oppone un «no comment» sull'argomento. Di certo per anni don Michele ha praticato riti esorcistici nonostante gli ammonimenti della Chiesa; solo pochi giorni fa, dopo il servizio de Le Iene e dopo che si è appreso dell'indagine penale, è arrivata la sospensione del prete dall'ufficio per un anno. Le indagini accerteranno anche se il sacerdote si è arricchito con questa sua attività parallela e non autorizzata. Tre le vittime accertate, ma si sospetta che siano molto di più. Don Michele, comunque, fanno notare dalla Procura, non aveva uno stile di vita povero, anzi guidava una Bmw dove all'interno - ritengono gli inquirenti - si sarebbero anche consumati episodi di abuso sessuale.