Mercoledì 21 Agosto 2019, 18:06 - Ultimo aggiornamento: 21-08-2019 18:53

Due operai della Comunità Montana di Monte Maggiore, nel Casertano, impegnati nello spegnimento di un incendio nel territorio di Giano Vetusto, sono stati investiti dalla deflagrazione in un ordigno bellico esploso a causa delle fiamme.I due, di circa 30 anni, hanno riportato lesioni all'apparato uditivo e sono in attesa di un'eliambulanza che li prelevi per trasportarli in un ospedale attrezzato. Uno dei feriti è di Pignataro Maggiore. La località dove è esplosa la bomba è impervia ed è difficile trasportare a valle i feriti con delle barelle.