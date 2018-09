Venerdì 7 Settembre 2018, 15:27 - Ultimo aggiornamento: 07-09-2018 17:05

CASAGIOVE - Mezzogiorno di fuoco a Casagiove, alle porte di Caserta. Una bombola di gpl è andata in fiamme all’interno di un appartamento al piano terreno di via Piave, 6. In quel momento, in casa c’era solo il proprietario, intento a cucinare. Per fortuna, l’uomo ha notato la fiammata ed è riuscito a scappare, rimanendo illeso. È andata peggio all’abitazione, che ha riportato, invece, danni strutturali, soprattutto a un muro perimetrale e ad alcune tramezzature. In cenere, mobili e suppellettili. L’ipotesi più accreditata è che il rogo sia stato generato dal cattivo montaggio della bombola. Lanciato l’allarme, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, i carabinieri della stazione di Casagiove e una pattuglia della polizia municipale.