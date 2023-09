Il nuovo anno scolastico rischia di iniziare tra le polemiche alla De Amicis-Giannone. Le famiglie degli alunni iscritti alla primaria e alla secondaria di primo grado hanno mal digerito la notizia che per il quarto anno consecutivo molte classi saranno decentrate a causa dei lavori ancora in corso nei due istituti. Relativamente alla De Amicis probabilmente quest'anno saranno trasferite solo cinque classi che verranno ospitate al plesso di Aldifreda in piazza Cavour. Lo scorso anno ne erano state delocalizzate una ventina, accolte al Sant'Agostino in via Mazzini. Per quanto concerne la media Giannone invece cinque classi saranno dislocate al Vescovado come lo scorso anno mentre altre cinque quest'anno andranno nel complesso di Sant'Antonio sempre su corso Giannone.

APPROFONDIMENTI Marcianise: operaio morto, macchinario sequestrato Nuovo blitz a villa Bardellino a Formia a «caccia» di tracce biologiche Villa Literno: truffa mascherine online, in nove a rischio processo

Il disagio maggiore riguarderà quelle famiglie che hanno più figli dislocati in plessi diversi e che, complice il traffico cittadino e anche la riattivazione da lunedì della ztl, difficilmente riusciranno a rispettare gli orari di ingresso. E ciò malgrado la tolleranza mostrata dall'istituto che già lo scorso anno aveva concesso a questi alunni quindici minuti in più rispetto all'orario canonico. Circa un centinaio in tutto i genitori interessati da questa situazione. Da qui l'invio di una pec al Comune per chiedere il riconoscimento - esclusivamente a quelle famiglie costrette a fare i conti con questa criticità - di un pass gratuito provvisorio per accedere indisturbati nelle strade sottoposte a limitazioni in concomitanza con l'inizio e la fine delle lezioni. «Premesso che i genitori vorrebbero chiarezza dal Comune sui tempi del cantiere - fa notare Antonietta Vigliotta, presidente del consiglio di istituto - anche perché, nel caso specifico della De Amicis, ci era stato garantito che quest'anno non ci sarebbero stati problemi di aule e che entro settembre tutti gli alunni avrebbero potuto fare ritorno nelle loro classi, e invece non è stato così. Tuttavia ciò che ci preme nell'immediato, considerato anche il secondo cantiere alla media Giannone, è risolvere una vicenda che rischia di penalizzare interi nuclei familiari per l'intero anno scolastico.

Già in passato avevamo esposto le nostre preoccupazioni all'Ente e chiesto di ottenere questo permesso ma ci fu risposto che sarebbe stato rilasciato, a chi ne avrebbe fatto richiesta, soltanto a pagamento. Una risposta che ci è parsa ingiusta e non commisurata ai disagi vissuti da tante famiglie e dai loro figli negli ultimi quattro anni. C'è da precisare infatti che gli alunni, almeno quelli rimasti nella sede centrale, da quando ci sono i lavori, fanno lezione con il sottofondo dei rumori dei cantieri. Speriamo quindi che l'amministrazione metta da parte la burocrazia e si mostri più tollerante nei confronti di questi cittadini». Dal Comune però fanno sapere che i lavori alla De Amicis sono a buon punto, pur non fornendo una tempistica sul cantiere, e che attualmente sono soltanto cinque le aule inagibili.

Diverso il caso della media Giannone dove il cantiere ha subito un brusco stop a fine maggio, sembra per motivi di natura burocratico-amministrativa, e non è più ripartito. Qui erano in corso lavori strutturali imponenti per il recupero architettonico e il miglioramento strutturale del plesso e si stima che, dal momento del riavvio degli interventi, saranno necessari almeno altri sette mesi, salvo imprevisti, per il completamento delle opere. Fino ad ora si è proceduto con il consolidamento delle murature al piano terra del fabbricato A del complesso scolastico ma restano da effettuare interventi analoghi anche al primo piano. In più il progetto, del valore di oltre due milioni di euro di fondi ministeriali, prevede il rifacimento delle coperture, la sostituzione delle guaine, l'installazione degli infissi e degli impianti.