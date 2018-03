Lunedì 26 Marzo 2018, 11:51 - Ultimo aggiornamento: 26-03-2018 11:51

I carabinieri della Compagnia di Casal di Principe hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa su richiesta della Direzione distrettuale antimafia di Napoli, nei confronti di Giuseppe Verrone, detto «Peppe 'a lutamma», 34enne considerato affiliato clan dei Casalesi fazione Schiavone-Venosa, già detenuto nel carcere di Nuoro. Si tratta di un filone dell'indagine che a febbraio 2017 ha portato all'applicazione di 45 provvedimenti restrittivi.Nell'ambito della ​stessa attività investigativa sono stati inoltre ​denunciati in stato di libertà anche altr​e due persone considerate vicine al clan. ​Le indagini hanno permesso di ricostruire due episodi di estorsione aggravata dal metodo mafioso, il primo nei confronti di un imprenditore edile di San Cipriano d'Aversa, al quale tra fine 2014 e inizio 2015 sarebbe stata richiesta una somma tra i 1.500 e i 2.000 euro per poter proseguire con i lavori di costruzione di un'abitazione in via Acquaro, il secondo nei confronti di un installatore di slot machine costretto a versare agli indagati mille euro tra marzo e aprile 2015, al fine di poter installare le proprie apparecchiature negli esercizi commerciali ubicati nel territorio di egemonia del clan.