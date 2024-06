Si vota di sabato e, complice la novità che ha spiazzato molti (urne aperte ieri dalle 15 alle 23) e la bellissima giornata di sole che ha spinto molti a una gita fuori porta, come previsto, è stato l'astensionismo a caratterizzare la prima giornata di voto per le Europee e le Amministrative in 31 Comuni della provincia di Caserta. Soltanto il 12,70% degli aventi diritto ha espresso la propria preferenze per le Europee, leggermente al di sotto della media nazionale che si attesta poco sopra il 14 per cento. Mentre per le amministrative l'affluenza è stata del 25,07%.

A Castel Volturno il 19,90% a fronte del 20,44% per le Europee, a Casal di Principe il 28.04% rispetto al 28,96% e ad Aversa il 23,37% a fronte 23.73% per Strasburgo. Flop a Caserta con solo l'11.80%. La percentuale più bassa si registra nel piccolo comune di Gallo Matese dove ha votato solo 1,81%, mentre la percentuale più alta a Santa Maria la Fossa con il 40,34%. Cinque anni fa si era votato il 26 maggio, solo di domenica, e l'affluenza non era stata certo incoraggiante. In Terra di Lavoro alle 23 si era recato alle urne il 50,57% degli aventi diritto, con una media di cinque punti percentuali inferiore a quella del resto d'Italia, in linea con il dato del 2014 quando fu il 51,62% a esprimere la propria preferenza.

Erano circa le 11 ieri mattina e, mentre molti seggi allestiti nel Paese erano ancora in fase di definizione, a Caserta, secondo quanto riferito dalla Prefettura, tutte le 928 sezioni erano state costituite, non senza qualche problema nell'insediamento. In particolare rallentamenti sono stati registrati per la sostituzione di presidenti di seggio e scrutatori che hanno rinunciato all'incarico in taluni territori. A fare rumore la defezione di ben 4 presidenti su 16 a Casal di Principe, dove durante la notte sono stati registrati degli spari in piazza e contro la villa del boss Schiavone. Sarà stato questo uno dei motivi per i quali le misure di sicurezza già organizzate dalle forze dell'ordine sono state ulteriormente rafforzate.

Anche ad Aversa aria tesa nella mattinata a causa, soprattutto, dell'inchiesta avviata dalla Procura di Napoli Nord per le troppe denunce di smarrimento di tessere. Una gazzella dei carabinieri ieri mattina stazionava nel piazzale del Municipio con l'ufficio elettorale ancora preso d'assalto dai cittadini per richiedere il documento utile per votare. Un presidente ha rinunciato all'incarico e molti sono stati gli scrutatori che hanno abbandonato il seggio, alcuni anche dopo l'insediamento. Pure in questo caso sono stati trovati i sostituti negli elenchi supplenti dell'ufficio elettorale, così come accaduto a Castel Volturno, altro comune superiore ai 15mila abitanti che potrebbe andare al ballottaggio, come Casal di Principe e Aversa, domenica 23 giugno dalle 7 alle 23 e lunedì 24 giugno dalle 7 alle 15.

Ma qui, nella città costiera, è stato necessario l'intervento della polizia. Ad urne aperte, infatti, gli agenti sono stati allertati dal presidente del seggio allestito in via San Rocco per segnalare una persona che aveva fotografato la tessera elettorale. Il click dell'istantanea effettuato con il cellulare non è passato inosservato e l'uomo è stato identificato e denunciato dai poliziotti che hanno verificato lo scatto. A questo punto la soglia d'attenzione delle forze dell'ordine, ma anche dei presidenti dei seggi, è aumentata e, così come chiesto dal sindaco nei giorni scorsi, è stato imposto di verificare in modo puntuale che gli elettori si recassero nelle cabine senza cellulari. Di altra natura i problemi ad Aversa dove alcuni elettori non hanno potuto esercitare il diritto al voto a causa di cambi di residenza non ancora registrati agli uffici dell'anagrafe. Criticità non sono mancate neppure in altri comuni e la giornata si è conclusa alle 23 senza però nessun sospiro di sollievo: le votazioni continueranno oggi dalle 7 alle 23. A questo punto avrà inizio lo spoglio per le Europee e bisognerà attendere le 14 di domani per le amministrative.

In Terra di Lavoro sono 753.807 gli elettori (364.109 uomini e 389.698 donne) chiamati a esprimere una preferenza per i candidati a Strasburgo, otto dei quali casertani: Marco Cerreto (FdI), Valentino Grant (Lega), Pina Picierno (Pd), Massimo Schiavone (Pd), Sonia Palmeri (Fi), Danilo Della Valle (M5s), Nicola Caputo (Stati Uniti d'Europa) e Arnaldo Gadola (Alternativa popolare). Nei 31 Comuni impegnati anche per le amministrative (Aversa, Casal di Principe, Castel Volturno, Capodrise, Gricignano di Aversa, Macerata Campania, Teverola, Carinaro, Casapesenna, Casapulla, Curti, Francolise, Gioia Sannitica, Rocca d'Evandro, Ailano, Caianello, Castel di Sasso, Ciorlano, Conca della Campania, Fontegreca, Formicola, Marzano Appio, Piana di Monte Verna, Pietravairano, Prata Sannita, Pratella, Roccaromana, Rocchetta e Croce, Santa Maria la Fossa, Tora e Piccilli e Valle Agricola) dovranno recarsi nelle 208 sezioni 174.597 cittadini.