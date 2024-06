Lo spoglio per le Europee è iniziato ieri alle 23 appena chiusi i seggi ma per avere dei dati effettivi sui candidati e capire quanti casertani sono stati eletti bisogna attendere questa mattina. Nell'immediatezza, a sole 67 sezioni scrutinate su 928, il Pd nel Casertano era il primo partito, con il 21,38%, seguito a ruota da Fratelli d'Italia al 20,61. Sul terzo gradino del podio il Movimento 5 Stelle con il 19,54%. Forza Italia si assestava al 15,35, seguita a distanza dalla Lega (7,11), Alleanza Verdi e Sinistra (5,18) e Stati Uniti d'Europa (4,29).

Ovviamente dati parziali, dati che hanno fatto trascorrere una notte insonne agli otto casertani che aspirano a sedere tra i banchi di Strasburgo. Troppe incognite per l'uscente Pina Picierno che, pur avendo buone possibilità, potrebbe essere penalizzata dalla spaccatura nei democrat casertani, con Gennaro Oliviero che ha appoggiato Raffaele Topo.

Non migliore la situazione per Valentino Grant della Lega che soffre per un contrasto interno al partito che potrebbe spingere il molisano Aldo Patriciello. Ad incrociare le dita Nicola Caputo, favorito per Stati Uniti d'Europa, partito che deve però superare la soglia del quattro per cento. Mentre Danilo Della Valle rischia per la seconda volta di restare fuori da Strasburgo complice il calo di consensi per il MoVimento 5 Stelle. Possibile sorpresa potrebbe arrivare da Marco Cerreto, candidato all'ultimo momento in Fratelli d'Italia.

Gli otto i casertani in corsa tra sabato e domenica hanno votato nelle loro città di residenza. La prima a recarsi ai seggi è stata Sonia Palmeri (Forza Italia), che ha votato sabato a Piedimonte intorno alle 15.30. Nella stessa giornata ha inserito la sua scheda nell'urna Caputo, alle 16 a Teverola, mentre Della Valle, si è recato nella sezione 64 di Caserta intorno alle 17. L'europarlamentare uscente Picierno ha fatto tappa a Teano intorno alle 18.

Hanno votato ieri mattina, invece Massimo Schiavone del Pd che intorno alle 11.30 ha votato a Sessa Aurunca, quasi contemporaneamente a Cerreto di che invece è andato nella sezione 67 di piazza Cavour a Caserta. Grant ha votato a Casagiove mentre Arnaldo Gadola di Alternativa popolare a Recale.

Cinque anni fa in provincia di Caserta era stato il Movimento 5 Stelle a fare la parte del leone con il 32,39% delle preferenze, seguito dalla Lega con 23,38%, poi Pd (17,01), Forza Italia (15,98) e come ultimo partito Fratelli d'Italia che si fermò ad appena il 4.97 per cento. Poi le Politiche del 2022 e la situazione si ribalta con i meloniani che recuperano terreno superando a Caserta il 20%, e il Pd che perde circa 4 punti percentuale. Anche la Lega sprofonda al 7 per cento circa mentre Fi sale e si avvicina alle due cifre. Pressoché immutata la situazione per i 5 Stelle che continuano ad essere il partito più votato in Terra di Lavoro.

Nel 2019 per le Europee si è recato al voto il 50,52% dei casertani, e quest'anno il 46,29%. Un calo che ha dimostrato che a poco sono valsi gli appelli al voto ed è fallito il progetto comunicativo per contrastare l'astensionismo che si conferma ancora una volta primo partito delle elezioni europee. Gallo Matese è fanalino di coda con l'11,38%. Caserta città finisce sotto la media provinciale e si assesta al 44,42%. Delusione a Capua (45.08), Maddaloni e Mondragone dove non si raggiunge nemmeno il 35 per cento. Santa Maria Capua Vetere supera di poco il 40%, così come Sessa Aurunca (46,23). Tra i piccoli comuni spiccano Ailano (77,31), Carinaro (78,10), Casapulla (78,18). Alle 12 in provincia di Caserta aveva votato il 21.51% per le Europee, rispetto all'11,71% di sabato alle 23. In Campania alla stessa il 20,34% degli aventi diritto. Neanche la domenica nuvolosa, nonostante il caldo, ha invogliato gli elettori a recarsi ai seggi aperti per eleggere i parlamentari europei.

Alle 19, ultimo dato fornito prima della chiusura alle 23, la provincia di Caserta si è fermata a un misero 35,41%, comunque sopra la media campana (33,56) ma sotto quella nazionale fissata al 40,86 per cento. Il boom c'è stato a Castel di Sasso dove si è superato il 75 per cento già nel tardo pomeriggio.