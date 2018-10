Venerdì 26 Ottobre 2018, 16:50 - Ultimo aggiornamento: 26-10-2018 17:34

Un giro di riciclaggio di denaro che si è fermato nelle mani di Paolo Morrone, titolare Centro di radiologia medica e di terapia fisica Morrone. Questa la ricostruzione eseguita dalla Procura e dalla finanza. Così, oggi, i finanzieri della compagnia di Caserta hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso, su richiesta della Procura di Santa Maria Capua Vetere (con a capo Maria antonietta Troncone, sezione reati finanziari diretta da Antonio D'Amato), dal gip del tribunale, con il quale è stato disposto il vincolo di indisponibilità di una villa con un vasto appezzamento di terreno a Castel Morrone in via dei Sanniti: la villa ha un valore commerciale di oltre 2 milioni di euro. L'immobile è intestato alla società "La Gardenia" con sede a Caserta. Le persone indagate sono Carolina De Cicco e Paolo Morrone. Il reato contestasti a De Cicco è quello di aver riciclato 670.000 euro provento dei delitti tributari ascrivibili a Paolo Morrone negli anni 2009 - 2011, quest'ultimo legale rappresentante del Centro Morrone. Quindi, i finanzieri del capitano Pietro Gentile, diretti dal colonnello Andrea Mercatili, hanno indagato Carolina De Cicco, in concorso con Paolo Morrone, per il reato di trasferimento fraudolento di valori per avere, il Morrone, attribuito fittiziamente a "La Gardenia" srl la titolarità della villa per agevolare il riciclaggio.Il provvedimento richiesto dalla Procura giunge al termine di un'attività di indagine economico-fmanziaria, delegata alla finanza di Caserta (consistita in attività tecnica di intercettazione; acquisizione documentale bancaria; intensa attività istruttoria), che ha consentito di raccogliere un grave quadro indiziario. La "Gardenia" srl avrebbe acquisito i terreni e ristrutturato il fabbricato, fra l'altro lussuosamente rifinito, con denaro sottratto, nel periodo novembre 2013-luglio 2016, dal patrimonio di alcune società del gruppo imprenditoriale casertano della famiglia Morrone, attivo nel settore sanitario con laboratori di analisi e centri diagnostici, quali proventi dei reati tributari commessi dal 2009 al 2011 dall'allora legale rappresentante Paolo Morrone, oggi rinviato a giudizio proprio per evasione fiscale. Già allora, era stato rilevato che, in epoca successiva all'inchiesta su Paolo Morrone - legale rappresentante di alcune società dell'omonimo gruppo, tra cui emissione di fatture false e dichiarazione infedele - erano state messe in atto manovre economiche opache e probabilmente anomale che avevano avuto l'effetto di depauperare il patrimonio aziendale delle società da lui rappresentate. Da qui, l'approfondimento investigativo fecalizzato su un'operazione (la vendita di un fabbricato con annesso immobile sito in Castel Morrone), solo apparentemente lecita e normale, ma, in realtà, poco chiara. Così, si è scoperto che la Gardenia e le società del gruppo Morrone, avrebbero dovuto acquistare la villa per destinarlo ad un "Hospice" dei parenti dei malati del centro Morrone. Dall'attività investigativa realizzata, è emersa, invece, la reale finalità dell'intera operazione immobiliare: il riciclaggio di denaro. A insospettire gli inquirenti, i bonifici, da 620.000 euro cadauno, a favore della Gardenia fino ad arrivare, nel tempo, ad un valore complessivo di oltre 2,4 milioni di euro, in tal modo svuotando le casse di alcune società del gruppo Morrone.