Giovedì 4 Aprile 2019, 11:01

I primi nomi di dirigenti della Reggia di Caserta sono iscritti nel fascicolo della Procura di Santa Maria Capua Vetere. Indagine sugli eventi, le associazioni con le ditte «pilotate» e le presunte pressioni di alcuni funzionari per favorire una serie di ditte piuttosto che altre per l'organizzazione, l'allestimento e la pulizia dei locali dopo le manifestazioni a Palazzo. Il capo d'imputazione ipotizzato dai pm coordinati dal procuratore Maria Antonietta Troncone sarebbe provvisorio perché la mole di documenti al vaglio è voluminosa e molti sono gli aspetti da chiarire. In primis se per le presunte pressioni ci sia stata una dazione di danaro o di altre utilità, intascata dai funzionari, per fare in modo che alla Reggia lavorassero le presunte aziende amiche. E poi ci sono gli aspetti legati ai professionisti, architetti per lo più, che le varie associazioni che hanno allestito mostre, spettacoli musicali e teatrali, hanno incaricato per redigere i documenti necessari a ottenere le autorizzazioni che venivano firmate, manco a farlo a posta, dai funzionari ora finiti nel mirino.AUTORIZZAZIONI PILOTATESotto accusa ci sono i dirigenti del settore sicurezza che si sono succeduti nel tempo e quelli addetti alla valorizzazione. Avrebbero dirottato su professionisti «amici» le consulenze che le associazioni erano tenute a presentare. Si può ipotizzare che ci fosse una sorta di «ricatto» alla base del rapporto tra i dirigenti e le associazioni e che queste ultime si siano «piegate» perché in caso contrario le loro istanze non sarebbero passate. È una delle piste al vaglio in attesa di ascoltare testimoni e finire di analizzare le carte acquisite nell'ultimo mese alla Reggia dai carabinieri di Caserta.