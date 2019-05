CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 23 Maggio 2019, 13:00

Il conto alla rovescia è già partito: domani il centro sociale Ex Canapificio, insieme a tutte le associazioni e i cittadini che parteciperanno alla manifestazione indetta per le ore 16, marcerà da piazza della prefettura alla stazione, per poi entrare in quello spazio - adiacente alla sede chiusa - solennemente promesso da Regione e Comune quale «sistemazione provvisoria» nel corso della riunione tenuta a Napoli.A due mesi e mezzo dal sequestro per inagibilità disposto dalla Procura si apre uno spiraglio per il centro sociale ma altre ombre si addensano sul principale progetto gestito dai volontari, quello Sprar casertano che è stato finora sempre citato a livello nazionale come modello virtuoso ed esempio di buone pratiche, utile ai rifugiati ma anche alla popolazione della città che li accoglie. Riace insegna.