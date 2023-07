“Ex Cenobio” di Sant’Agostino, via libera al recupero e alla valorizzazione del Complesso

Via libera al recupero e alla valorizzazione del Complesso “Ex Cenobio” di Sant’Agostino. Il Comune di Caserta ha pubblicato la gara con la procedura di appalto integrato per lavori di un importo di circa 6 milioni di euro. Il progetto ha l’obiettivo di recuperare e di effettuare una totale opera di riqualificazione di un luogo fondamentale per la storia della città di Caserta, che diventerà il vero e proprio riferimento della cultura dell’intera comunità.



Le opere prevedono la realizzazione di interventi al secondo piano del Complesso di Sant’Agostino.

Puntando su possibili sinergie tra esposizioni dedicate a collezioni pubbliche e private, si darà vita a una fondazione d’arte con tutte le funzioni annesse. Un intervento, questo, che mira alla valorizzazione del Museo di Arte Contemporanea (Mac). Alle ampie aree espositive, poi, si affiancheranno un’area ristoro, sale polifunzionali e aree tecniche.

«Dopo questo passaggio – ha spiegato il sindaco di Caserta, Carlo Marino – ci avviamo velocemente verso la realizzazione di un intervento che, complessivamente, rappresenta un’opera di riqualificazione fondamentale per uno dei luoghi simbolicamente più importanti della nostra città. Al termine di tutte le attività di recupero, saremo in grado di consegnare alla città un complesso che diventerà il vero fulcro della vita culturale della comunità, con l’organizzazione di eventi di grande qualità, capaci di coinvolgere i casertani ma anche tante persone provenienti da fuori città». «Sarà un intervento – ha dichiarato l’assessore ai Lavori pubblici, Massimiliano Marzo – attraverso il quale doteremo la città di un luogo di straordinaria importanza, nel quale far cultura e offrire eventi di primaria importanza. Ogni opera sarà realizzata nel pieno rispetto della storia del Complesso, sia sotto il profilo estetico che costruttivo. Si tratta di lavori dalla portata davvero notevole, che contribuiranno a rendere centrale un complesso storico e di straordinaria bellezza».