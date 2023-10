I lavoratori di Softlab Tech e Orefice Generators, tutti ex dipendenti della Jabil, sono uniti nella lotta per il lavoro e la dignità. I primi (circa 200) da tre mesi non ricevono lo stipendio, i secondi (23) sono stati licenziati dall'azienda per aver rifiutato di trasferirsi in Sardegna. Tutti erano stati ricollocati a spese della Jabil, che liquidò sia i lavoratori licenziati che le aziende che li assunsero. Insieme continueranno le proteste fino a quando le loro vertenze non si risolveranno positivamente.

Lo hanno ribadito ieri mattina nel corso dell'ennesima manifestazione a Caserta, dove hanno sfiato fin sotto la sede di Confindustria e al piazzale della stazione dove il corteo si è sciolto. I lavoratori hanno già annunciato una nuova manifestazione davanti ai cancelli della sede Softlab di Maddaloni, venerdì. La data decisiva, però sarà lunedì 9 ottobre, quando si riunirà il tavolo di crisi presso il Mimit. «Da questo incontro al Ministero dice il segretario provinciale della Fiom Cgil, Francesco Percuoco - possiamo tornare a Caserta con soluzioni concrete, perché il tempo stringe e la preoccupazione dei lavoratori è che a dicembre potrebbero rimanere senza ammortizzatori sociali poiché scade la cig. Si vive con lo spettro dei licenziamenti, come è successo con i lavoratori di Orefice. Anche per questi ultimi, più volte è stato detto che ci sono delle soluzioni però, ad oggi, per quei 23 lavoratori non si intravede nulla e tra poco finisce anche la Naspi».

Il tavolo di crisi presso il Ministero è visto come un'ultima spiaggia per i sindacati come aggiunge anche il segretario provinciale della Uilm Ciro Pistone: «Vedremo cosa uscirà fuori da quest'incontro sia per Softlab che per Orefice, se le notizie saranno negative sicuramente incalzeremo la lotta. La gente è esasperata, il tempo sta per scadere, speriamo che al Ministero si possa vedere almeno un barlume di luce affinché l'amministratore delegato della Softlab Techsi attenga a ciò che ha concordato e sottoscritto invece di latitare come fa da anni prendendo solo soldi. Andremo a Roma numerosi per vedere se finalmente il Governo ci dia quel supporto sperato. Speriamo che possa essere l'inizio di una risalita e che Softlab possa presentare un piano industriale migliore. Una cosa in cui crediamo poco, e allora il Governo potrebbe almeno aprire a nuovi ammortizzatori sociali».

I sindacati hanno anche stigmatizzato l'assenza, ieri, dei parlamentari del territorio e delle istituzioni locali alla manifestazione. «I lavoratori hanno subito un'ingiustizia inaccettabile dice ancora Percuoco - e non si vogliono fermare nel fare mobilitazioni, anche perché dopo tutti gli appelli, anche oggi nessuno si è fatto vedere». Tra l'altro, dopo l'ultimo incontro in Regione, era stato comunicato ai sindacati che erano state avviate delle interlocuzioni con imprenditori locali che avevano dato disponibilità per l'assunzione dei 23 lavoratori di Orefice, mentre dal Mimit avevano fatto sapere che si stava cercando con Softlab una soluzione possibile alla vertenza. «Ma - aggiungono i sindacati ad oggi nessuno ci ha fatto sapere più nulla».

Lucia Dello Iacono, segreteria metalmeccanici Ugl di Caserta, spiega che «questa vertenza va vanti da troppo tempo, i lavoratori stanno soffrendo troppo nell'indifferenza di tutti e ora le istituzioni devono ascoltarsi e fare quanto promesso con la giusta ricollocazione dei lavoratori».