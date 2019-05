CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Lunedì 13 Maggio 2019, 10:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo un rimpallo tra i giudici del Riesame di Santa Maria Capua Vetere - cosiddetto reale, per i beni sequestrati - e la Cassazione, i magistrati sammaritani hanno confermato il sequestro, tranne che per una abitazione restituita, per 40 villette dell'ex Villaggio Svedese, oggi Italy Village La Serra di Baia Domizia.La storica struttura turistica del litorale casertano, facente prima capo a un gruppo di Stoccolma (che in Toscana ancora gestisce un complesso turistico simile), era finita nel giugno dello scorso anno nel mirino della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere per una lottizzazione abusiva commessa, secondo l'accusa, da un imprenditore ancora sotto processo, Luigi Mennillo. La Cassazione, a febbraio, aveva rimandato tutto a un nuovo giudizio e l'altro giorno, con una nuova ordinanza, la terza sezione del tribunale di Santa Maria Capua Vetere (presidente, Francesco Rugarli) in composizione di Riesame ha stabilito 40 sequestri. Restituita una sola villetta a un acquirente ritenuto in buona fede che aveva comprato, a prezzo maggiorato, da un venditore che aveva in precedenza acquistato da Mennillo. Pertanto, per la posizione di Giuseppe Santoro, difeso dagli avvocati Massimo Garofalo e Antonio Garofalo, la posizione è archiviata. Il complesso turistico, ricadente nel comune di Sessa Aurunca, è noto come «Villaggio degli svedesi» vista la frequentazione internazionale.