EY e Coca-Cola Hbc Italia per lo stabilimento di Marcianise

Ey è al fianco di Coca-Cola HBC Italia per la ridefinizione delle strategie di manutenzione e il rafforzamento delle competenze del personale tecnico dello stabilimento di Marcianise (in provincia di Caserta), principale imbottigliatore dei prodotti a marchio The Coca-Cola Company sul territorio nazionale.

Il progetto – chiamato «Maintenance Re-Evolution Strategy» e avviato a febbraio 2022 – ha l’obiettivo di ottimizzare l’organizzazione della manutenzione. EY – con un team composto dal partner Massimo Trebeschi, il senior advisor Andrea Pietrobelli e il manager Alessandro Naef - attraverso i principi fondamentali del pilastro di Manutenzione WCM (World Class Manufacturing) intende semplificare l’approccio e modellarlo sulle esigenze dello stabilimento di Marcianise.

«Gli interventi di miglioramento delle performance aziendali e di valorizzazione delle risorse che stiamo mettendo in atto nello stabilimento di Marcianise con il supporto di EY si inseriscono in un processo di aggiornamento tecnologico che stiamo portando avanti, anche a dimostrazione del nostro impegno di medio-lungo termine su questo territorio»- ha detto Monica Rispoli, Plant Manager dello stabilimento di Marcianise di Coca-Cola HBC Italia. Massimo Trebeschi, partner EY, commenta: «Siamo certi che il progetto in corso contribuirà a portare a un livello superiore la struttura di Coca-Cola HBC Italia rendendola più flessibile e più agile per prendere decisioni rapidamente in quest'epoca volatile e di rapidi mutamenti».