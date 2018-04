Domenica 15 Aprile 2018, 17:38 - Ultimo aggiornamento: 15-04-2018 17:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gricignano. Ancora strade casertane bagnate di sangue, ancora un centauro morto dopo essere entrato in collisione con una vettura che gli avrebbe tagliato la strada. Condizionale d’obbligo perché la dinamica non è ancora chiara.Tragico incidente alla periferia di Gricignano di Aversa, dove un giovane di Cesa, Pasquale Vassallo, 38 anni, è deceduto in via Boscariello, nelle vicinanze dello svincolo della strada a scorrimento veloce e della cittadella americana Us Navy. La vittima, ironia della sorte, era di ritorno da un santuario di Gaeta dove, insieme ad un altro centauro, avevano portato a benedire le moto.