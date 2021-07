Fabbrica in cenere, si contano i danni provocati dai fumi: «Ma risorgerà»

Ha continuato a bruciare per tutta la notte di lunedì e ancora ieri mattina le fiamme all'interno della «Cida srl Torrefazione Caffè» di San Marco Evangelista erano ben visibili. L'intervento tempestivo dei vigili del fuoco e le oltre venticinque unità dispiegate in risposta all'emergenza non sono bastati a evitare che l'intero capannone finisse divorato dall'incendio. Dello stabilimento resta soltanto la struttura esterna, oramai però anche...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati