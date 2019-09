Scoperta dalle Fiamme Gialle di Marcianise a Cervino fabbrica di contraffazione di note griffe: Adidas, Prada, Moschino, Gucci, Blauer e Chanel. Utilizzando una pressa industriale per tessuti, A.M., 50enne originario del Marocco ma residente a Cervino, applicava a capi di scarsa qualità, borse, felpe, giubbini, articoli sportivi, etichette, bottoni, lampo, fibbie e patch in maniera tale da imprimere le stesse caratteristiche dei modelli originali, ingannando così l'occhio dell'ignaro acquirente. I finanzieri durante l'accesso hanno rinvenuto nel locale-laboratorio oltre 600 pezzi di vario genere e il macchinario utilizzato per apporre patch e stampe ai capi di vestiario. Il materiale è stato tutto sequestrato, qualora immesso in commercio, avrebbe fruttato circa 15.000 euro. Il 50enne è stato denunciato per contraffazione.

Giovedì 5 Settembre 2019, 20:16

