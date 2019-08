CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 12 Agosto 2019, 11:16

Il Matese è scosso. Lungo la strada Telesina, l'importante arteria che collega il nord al sud dell'Italia, sabato sera c'è stato un incidente mortale. La superstrada Caianello Benevento è stata più volte scenario di morte. Sabato sera, poco prima delle 21.00, l'ennesima vittima, giovanissima anche questa volta che, per cause non ancora chiare a bordo della sua Fiat Punto, è finita violentemente contro un camion frigorifero che trasportava pesce a qualche chilometro dall'uscita della superstrada di Dragoni, esattamente fra i comuni di Dragoni e Baia e Latina, in direzione Caianello. Qui si è consumata la tragedia: la macchina, guidata da Fabio Marra, 29 anni originario di Piedimonte Matese, è finita in una scarpata dopo lo scontro. Difficile il recupero del corpo senza vita del giovane, imprigionato nelle lamiere e recuperato dai vigili del Fuoco alle ore 22, circa. Su tutto, è piombato il forte sospetto che un'altra persona fosse finita intrappolata nell'auto o balzata fuori dalla vettura. L'autista del camion pare avesse raccontato che in quella macchina finita a brandelli (non si è ancora riuscito a trovare il motore) ci fosse un'altra persona a bordo. Inutili le ricerche, per buona parte della notte, con speciali sensori. Per fortuna, non c'erano altre vittime. Forse l'autista del mezzo pesante, che non ha riportato traumi, era sotto shock per l'accaduto convincendosi di aver visto al momento dell'impatto un'altra persona in macchina.