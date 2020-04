Avrebbe costretto l'ex compagna a prostituirsi, picchiandola quando non voleva consegnargli i soldi guadagnati in strada, e violentandola quando non aveva voglia di concedersi. Un immigrato nigeriano di 28 anni, ricercato da qualche mese, è stato arrestato dai carabinieri, L'uomo è stato bloccato dai militari nelle campagne di Castel Volturno, dove aveva cercato la fuga. La sua ex convivente lo aveva denunciato alla fine dello scorso anno, stanca di subire continue violenze.



L'indagine è stata coordinata dal procuratore aggiunto di Santa Maria Capua Vetere Alessandro Milita. In questi mesi i militari del Reparto Territoriale di Mondragone lo hanno cercato soprattutto a Castel Volturno, riuscendo finalmente ad individuarlo in una delle tante abitazioni abbandonate in cui trovano riparo criminali e disperati. Quando sono arrivati i carabinieri il 28 enne nigeriano è fuggito prima nella pineta, quindi nelle campagne, ma è stato bloccato e ammanettato. L'immigrato è stato messo agli arresti domiciliari su disposizione del Gip. © RIPRODUZIONE RISERVATA