Sono stati arrestati i tre fratelli di Casapenna che a giugno hanno sequestrato e quasi ucciso un loro amico per un falso profilo su Instagram. Un profilo in cui uno degli indagati compariva con una parrucca da donna e che la vittima non aveva mai creato. Ma i tre si erano convinti che quello sfottò mediatico fosse partito dal loro amico ventenne per cui lo sequestrarono e torturarono per ore. Il ragazzo fu ricoverato per giorni in ospedale. Da oggi del pestaggio rispondono tre fratelli. Si tratta di Costantino, Ernesto e Giuseppe Cantile.

Gli indagati, bloccati stamattina dai carabinieri di Casal di Principe dopo l’indagine coordinata dalla Procura di Napoli Nord, diretta da Francesco Greco, il 12 giugno scorso attirarono in trappola il ventenne e per ore lo picchiarono, tentando di estorcergli una “confessione”, di obbligarlo ad ammettere di avere creato quel profilo sul web per gettare discredito su uno di loro. Per questo lo portarono in aperta campagna, a Villa Literno, poi lo legarono a un albero usando una fune e scotch da imballaggio, e lo minacciarono con una pistola. Credendo che fosse morto, lo abbandonarono nei campi, ma la vittima riuscì a riprendersi e chiese aiuto in un’azienda. Una volta in ospedale, denunciò tutto. Stamane, finalmente, la svolta con l’arresto dei tre responsabili.

