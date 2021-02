AVERSA - «Circola un profilo fake con le mie foto ed il mio nome e cognome. Non sono io». A lanciare l’allarme il sindaco di Aversa Alfonso Golia che dei social è grande frequentatore con le sue dirette su Instragram ed un frequentato profilo Facebook e forse proprio per questo è stato preso di mira dai pirati infornatici. «Domani – continua il primo cittadino aversano - mi recherò, per fare doverosa denuncia, dalle autorità preposte. Il furto di identità è un reato molto grave e nessuna bravata può giustificarlo». Subito dopo una sorta di avviso – appello proprio dal suo profilo Facebook: «Cari amici, vi chiedo di non accettare nessuna richiesta di amicizia, di non aprire nessun file e di segnalare il profilo fake a Facebook, e di condividere questa mia comunicazione». In conclusione una amara considerazione: «Che squallido modo di usare i social».

