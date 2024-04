Falciano del Massico, sorpreso in auto con la droga: arrestato 43enne dai carabinieri

È stato il classico atteggiamento di chi ha qualcosa da nascondere a insospettire i carabinieri che hanno così deciso di eseguire una perquisizione personale e veicolare che ha permesso di rinvenire e sequestrare sostanza stupefacente. È accaduto nella serata di ieri a Falciano del Massico.

L’uomo, un 43enne di Marano di Napoli, a bordo di una Lancia Y condotta da altra persona, stava percorrendo via Abate Cesare a Monte quando è stato fermato da una pattuglia dei carabinieri del Reparto territoriale di Mondragone per un normale controllo alla circolazione stradale.

È stato il suo atteggiamento nervoso e insofferente proprio di chi ha qualcosa da nascondere a indurre i militari dell’Arma a eseguire una perquisizione personale e veicolare che ha permesso di rinvenire e sequestrare 2 involucri in cellophane contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina, per un peso complessivo di 400 grammi e quattro involucri in cellophane contenente sostanza stupefacente del tipo hashish, per un peso complessivo di 400 grammi, nonché tre telefoni cellulari, verosimilmente utilizzati per l’illecita attività e la somma contante di 320 euro.

Arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, è stato portato in carcere a Santa Maria Capua Vetere.