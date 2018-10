CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 22 Ottobre 2018, 10:30

L'ospedale di Caserta avrà un laboratorio Umaca, vale a dire un laboratorio dedicato alla preparazione dei farmaci antiblastici, cioè quelli necessari alla chemioterapia. Fino a d oggi, «i farmaci utilizzati per la chemioterapia venivano importati dal Cardarelli», spiega il direttore generale dell'azienda ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano Mario Ferrante.L'importazione, seppure a breve distanza, di questo tipo di farmaci comporta un disagio per i pazienti oncologici, cioè quello di aspettare non solo che tali farmaci arrivino a destinazione, ma che, una volta arrivati, vengano portati alla temperatura adatta alla somministrazione. Un processo, quello di raffreddamento o riscaldamento a seconda del medicinale, che richiede anche alcune ore. «Realizzare un laboratorio Umaca all'interno dell'azienda è una soluzione all'attesa di tanti pazienti oncologici. Inoltre, con l'Umaca l'ospedale diventa completamente autonomo nella gestione terapeutica del paziente oncologico», spiega ancora il direttore Ferrante.