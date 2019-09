CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 27 Settembre 2019, 09:29

I carabinieri della compagnia di Caserta, acquisiti gli atti e le foto del crollo alla De Amicis, hanno inviato in Procura l'incartamento relativo a quanto accaduto lunedì, quando, dal controsoffitto di due aule, sono venuti giù alcuni pannelli. Sarà la relazione dei vigili del fuoco a chiarire se andare al lezione alla De Amicis è sicuro. Saranno le conclusioni delle forze dell'ordine, da oggi al vaglio della Procura di Santa Maria Capua Vetere già oggi, a chiarire se il crollo si poteva evitare e se, effettivamente, lo storico istituto comprensivo di Caserta soffre dell'atavica disattenzione del Comune che ne è responsabile. Sta di fatto che alla De Amicis le lezioni non si sono fermate, così come non si sono fermate le infiltrazioni d'acqua che, dopo ogni temporale, mettono a dura prova la malandata guaina dell'edificio. La storia delle infiltrazioni va avanti perlomeno da quattro anni e, prima di lunedì, quando sono crollati i pannelli dei controsoffitti di due aule, analoghi episodi si sono verificati nel novembre dell'anno scorso e negli inverni precedenti. Secondo la dirigente scolastica, Tania Sassi. basterebbe occuparsi della pulizia mensile delle grondaie e provvedere alla sostituzione della guaina per mettere in sicurezza l'edificio. Ma, come è noto, i danni provocati dalle infiltrazioni d'acqua possono avere ripercussioni strutturali e solo il vaglio approfondito dei tecnici può avallare o scongiurare una simile ipotesi. Nel tempo, con tanta buona volontà e nient'altro, la scuola ha cercato di tutelare se stessa, lanciando per esempio l'iniziativa «adotta un'aula» con la quale si propose una raccolta fondi finalizzata ad acquistare suppellettili e arredi. Iniziativa lodevole che naturalmente non può ottemperare a quelle che sono le reali esigenze di un edificio pubblico, come una scuola, che ogni giorno ospita cinquecento bambini oltre agli insegnanti e al personale scolastico.